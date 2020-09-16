Новое правительство сформировали в Японии после избрания Суги

Новый состав Кабмина сформирован в Японии после отставки Синдзо Абэ и выборов нового премьер-министра Есихидэ Суги. Многие сохранили посты в правительстве, но также там появились и новые лица.

Трансляцию из парламента Японии вел телеканал NHK.

Главой МИД по-прежнему будет 64-летний Тосимицу Мотэги. На этот пост его назначили в сентябре 2019 года. Известно, что он продолжит переговоры с Россией по вопросу принадлежности Курил.

Министром экономики, торговли и промышленности останется 64-летний Хироси Кадзияма. Он также отвечает за развитие экономического сотрудничества с РФ.

Перестановки произошли в Минобороны Японии. Ведомство возглавил 61-летний Нобуо Киси — младший брат Синдзо Абэ. Ранее он являлся заместителем главы МИД страны. Киси сменил на посту 57-летнего Таро Коно. Тот теперь стал министром по делам административной реформы.

Генеральным секретарем Кабинета министров Японии, которым до последнего времени был сам Есихидэ Суга, стал 64-летний экс-министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като. Свое место сохранил вице-премьер правительства и министр финансов 79-летний Таро Асо.

Пост министра внутренних дел и коммуникаций получил бывший глава комитета по общественной безопасности Рета Такэда. Руководить комитетом будет Хатиро Оконоги.

Свои должности сохранили глава Минобразования и науки Коити Хагиуда, министр национальных земель и транспорта Кадзуеси Акабанэ, министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми, министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура.

Сэйко Хасимото осталась министром по делам Олимпиады и Паралимпийских игр. Спортивное мероприятие отложили до 2021 года из-за пандемии. Кроме того, в правительстве ввели должность министра по делам всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке. Кресло занял Синдзи Иноуэ.

В конце августа стало известно о том, что Синздо Абэ уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. В среду, 16 сентября, новым премьер-министром страны избран Есихидэ Суга.