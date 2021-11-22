Новое посольство утвердили в Никарагуа

Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил посольство страны в Республике Никарагуа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу президента.

«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в городе Манагуа», — заявили в ведомстве.

Никарагуа признала независимость Абхазии второй по счету. Первой это сделала Россия. На данный момент странны поддерживают дипломатические отношения. Кроме того, между ними подписано несколько межведомственных и межгосударственных соглашений.