    28 июня 2020, 20:30

    Новое нападение случилось в Глазго. Но полиция отказалась связывать его с первой атакой

    Александра Каширина

    Новое нападение произошло в Глазго. При этом местная полиция заявила, что не видит связи с нападением, произошедшим в пятницу. Об этом написало РИА «Новости».

    «Это не рассматривается как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу», — отметили в правоохранительных органах.

    Сегодня днем полицейские города получили сообщение о новом нападении. По словам свидетелей, из здания с криками выбежал мужчина, чья одежда была в крови. Правоохранительные органы оцепили центр города после нового нападения с ножом.

    Ранее сообщалось, что полицейское управление Большого Глазго не рассматривает первое нападение на жителей Глазго как теракт.

    Первое нападение в Глазго произошло в пятницу вечером. Преступник с ножом напал на людей, находясь на территории гостиницы «Парк инн» на улице Уэст-Джордж-стрит — в оживленной центральной части города. Серьезные ранения получили шесть человек, в том числе один полицейский. Нападавший был застрелен полицией. Им оказался 28-летний гражданин Судана Бадреддин Абдалла Адам.