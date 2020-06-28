Новое нападение случилось в Глазго. Но полиция отказалась связывать его с первой атакой

«Это не рассматривается как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу», — отметили в правоохранительных органах.

Сегодня днем полицейские города получили сообщение о новом нападении. По словам свидетелей, из здания с криками выбежал мужчина, чья одежда была в крови. Правоохранительные органы оцепили центр города после нового нападения с ножом.

Ранее сообщалось, что полицейское управление Большого Глазго не рассматривает первое нападение на жителей Глазго как теракт.

Первое нападение в Глазго произошло в пятницу вечером. Преступник с ножом напал на людей, находясь на территории гостиницы «Парк инн» на улице Уэст-Джордж-стрит — в оживленной центральной части города. Серьезные ранения получили шесть человек, в том числе один полицейский. Нападавший был застрелен полицией. Им оказался 28-летний гражданин Судана Бадреддин Абдалла Адам.