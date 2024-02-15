Мир 15 февраля 2024, 09:29 Новое командование ВСУ отправило в Донбасс «звездный десант» Офицер Марочко: в Донбасс приехали высокопоставленные украинские офицеры Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Высокопоставленные офицеры из Киева приехали в зону боевых действий в Донбассе, чтобы оценить обстановку и доложить о ней руководству. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Из Киева в зону боевых действий направлен „звездный десант“. В штабы украинских бригад, ведущих боевые действия в Донбассе, прибыли высокопоставленные украинские офицеры», — заявил он.

Реклама

По словам Андрея Марочко, офицерам поручили собрать объективную информацию об обстановке на поле боя, в том числе об изменении положения украинских и российских войск, и передать отчеты в вышестоящие штабы. Они также присоединятся к планированию операций и разработке боевых распоряжений.

На фоне неудач Вооруженных сил Украины активизировались спецслужбы, ответственные за информационные атаки и пропаганду. Андрей Марочко сообщил, что в украинском сегменте интернета распространили фейковые видео, а в российском — заведомо ложную информацию о стремительном продвижении.

В ВСУ произошли серьезные кадровые перестановки. Новым главнокомандующим назначили Александра Сырского. «Известия» сообщили, что он объявил о переходе армии от наступления к обороне.