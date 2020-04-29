Новое ЧП в немецком Ханау. На прохожих напали с ножами

Вооруженные мужчины набросились на людей в германском городе Ханау. Полиция задержала двоих подозреваемых.

Все произошло вечером 28 апреля. Четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Это молодые люди от 17 до 26 лет. Они находятся в отделении неотложной помощи. Об этом сообщил ТАСС.

Одному из задержанных 23 года, его напарнику — 29 лет, заявили в местной полиции. По данным портала Focus Online, всего в нападении замешано от пяти до семи мужчин. Причины случившегося неизвестны. Расследование дела продолжается.

В этому году Ханау уже попадал на первые полосы СМИ. В феврале мужчина обстрелял несколько кальянных. В итоге 11 человек, включая нападавшего, погибли. Преступником немецкие журналисты назвали 43-летнего Тобиаса Р., который придерживался правоэкстремистских взглядов. В Сети он говорил о необходимости уничтожения определенных народов, которых нельзя выслать из Германии. Все его жертвы были люди с миграционным прошлым. Также он убил свою мать, а сам покончил жизнь самоубийством.