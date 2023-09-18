Мир 18 сентября 2023, 05:05 Новейший самолет-«невидимка» пропал в США Американский «стелс»-истребитель F-35B попал в аварию в Южной Каролине Pxhere

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«Стелс»-истребитель F-35B попал в аварию в Южной Каролине. Пилоту удалось катапультироваться. Сейчас идут поиски самолета. Об этом сообщила Объединенная база Чарльстон в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию», — указали представители авиабазы.

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Они отметили, что пилот истребителя благополучно катапультировался. Представители авиабазы также обратились к возможным свидетелям аварии. Их призвали сообщить имеющуюся у них информацию о случившемся.

Авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты, рассказал в Корпусе морской пехоты США местному каналу WCSC. Катапультировавшегося пилота доставили в больницу. Медики оценивают его стояние как стабильное.

Поиски истребителя проходят в районе озер Моултри и Марион в центральной части Южной Каролины.