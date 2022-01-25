Новейший истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море

Новейший истребитель F-35 потерпел крушение при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон», который принадлежит военно-морским силам США. Самолет упал в Южно-Китайское море. Об этом сообщили в пресс-службе американского Тихоокеанского флота.

«Инцидент с F-35С Lightning I произошел при посадке на палубе, когда „Карл Винсон“ проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сказано в пресс-релизе. Цитату из него опубликовало «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас пилот находится в стабильном состоянии. Пострадавшими в происшествии также стали семеро моряков, трое из них были эвакуированы в больницу на Филиппинах.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — это семейство малозаметных американских истребителей-бомбардировщиков. У них есть три варианта — наземный, который используется ВВС США, с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также палубный, который задействован в американских Военно-морских сил Соединенных Штатов.