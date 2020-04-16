Новейший истребитель совершил первый полет

14 апреля Boeing успешно провела первые летные испытания F-15QA. Он пролетел полтора часа и приземлился в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе.

По своим возможностям машина близка к поставленным ранее Саудовской Аравии самолетам F-15SA и перспективному F-15EX, который могут получить ВВС США, сообщил сайт «Русская планета».