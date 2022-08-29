Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales 28 августа сломался у берегов Англии сразу после выхода в направлении США для участия в совместных учениях. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«HMS Prince of Wales продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы», — отметил собеседник издания.

Информации о поломки не приводится. При этом портал Navy Lookout заявил о «существенной технической неисправности» Prince of Wales. В настоящий момент авианосец стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш.

Стоимость изготовления корабля составила три миллиарда фунтов стерлингов. Его ремонт может занять несколько дней, после чего Prince of Wales продолжит путь в другую сторону Атлантики.

Накануне СМИ сообщили о проходе двух кораблей ВМС США в Тайваньском проливе. Это первое подобное событие после визита Нэнси Пелоси в Тайбэй.