Мир 14 октября 2022, 23:36 Поделиться Telegram

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Viber Аварии на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы — Новак Вице-премьер Новак: ЧП на «Северных потоках» обнулило энергобезопасность Европы РИА «Новости»

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Диверсии на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы, а также стали причиной ее энергетической бедности. С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак.

«Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так», — процитировало вице-премьера РИА «Новости».

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Новак заговорил об авариях на газопроводах во время общения с журналистами на полях Российской энергетической недели. Она проходила в Москве в период с 12 по 14 октября.

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Утечки газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» зафиксировали 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили варианта диверсии. Президент России Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.

Как заявила ранее премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон, руководство страны не намерено допускать Россию к расследованию. Сейчас выяснением обстоятельств взрывов занимаются специалисты США, Германии, Дании и Швеции.

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