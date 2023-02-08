Мир 08 февраля 2023, 10:48 Новак заявил об интересе Евросоюза к российским нефтепродуктам Вице-премьер РФ Новак: российские нефтепродукты востребованы в Европе РИА «Новости»

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Страны Евросоюза нуждаются в российских энергоресурсах, что подтвердилось исключением части нефтепродуктов из-под действия потолка цен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

«Это еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы. Европейские политики указали, что их действия не поддаются логике. Они принимают такие решения и думают, как выкрутиться из ситуации», — отметил он.

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По мнению Новака, тем самым ЕС легализовал серые схемы поставок нефти в свои страны. Кроме того, вице-премьер России подчеркнул, что несмотря на существующие запреты, нефтяная отрасль все же продолжит развиваться.

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Накануне в ЕС приняли решение исключить из-под действия потолка цен российские нефтепродукты. Речь идет о продукции, произведенной из российского сырья за пределами РФ. Кроме того, в Европе сняли ограничения с российских нефтепродуктов, которые смешиваются с зарубежным сырьем. Это даст возможность странам ЕС покупать такую продукцию без потолка цен.