Новак рассказал о роли Путина в новой сделке ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что президент Владимир Путин сыграл ключевую роль для достижения договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.

По его словам, общий объем сокращения добычи нефти в мире в период с мая по июнь может составить порядка 15-20 миллионов баррелей в сутки. Он отметил, что руководители российских нефтяных компаний подтвердили и поддержали параметры по сделке.

Министр энергетики Александр Новак отметил, что президент Владимир Путин сыграл ключевую роль для достижения договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.

По его словам, общий объем сокращения добычи нефти в мире в период с мая по июнь может составить порядка 15-20 миллионов баррелей в сутки. Он отметил, что руководители российских нефтяных компаний подтвердили и поддержали параметры по сделке.

11 апреля Александр Новак раскрыл детали согласованной сделки ОПЕК+ после переговоров G20. В сделке приняли участие 23 страны.

12 апреля крупнейшие нефтедобывающие страны подписали соглашение о сокращении добычи нефтепродуктов. Их будут добывать меньше на 23% в мае–июне 2020 года и на 18% — до конца 2020 года. Такое решение приняли на фоне нефтяного кризиса. Сейчас в мире слишком много черного золота, в результате чего оно резко подешевело.