Министр энергетики РФ Александр Новак предупредил, что стоимость газопровода «Северный поток — 2» вырастет, если Дания в ближайшее время не разрешит строительство в своей исключительной экономической зоне.

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Об этом глава ведомства сообщил в интервью «Бизнес ФМ». Новак признал, что шанс договориться еще есть, но отметил, что сроки рассмотрения заявки «фактически прошли». Новак подчеркнул, что не существует никаких противоречий, которые могли бы оправдать отказ.

«Безусловно, возникает вопрос: что будет, если Дания не даст соответствующих разрешений? Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация», — пояснил министр.

По мнению Новака, без решения датского правительства обсуждать второй вариант прокладки трубы нет необходимости. Он сообщил, что уже уложено 83% трубопровода и строительство идет запланированными темпами.

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен заявил РИА «Новости», что Копенгаген склоняется к утверждению юго-восточного маршрута, тем более что точных сроков рассмотрения заявки не установлено.