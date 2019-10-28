Новак положительно оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной и ЕС

Основной темой переговоров, которые длились 80 минут, стало продление контракта на транзит газа по украинской территории в Европу после 2019 года.

Газ через Украину — закачаешься. Новый контракт помог бы всем Подробнее

Стороны обсудили вопросы длительности нового контракта, объемов поставок и тарифов на прокачку газа. В конце текущего года заканчиваются действующие договоры с Украиной по транзиту.

Во встрече участвовали глава Минэнерго России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее», — заявил Новак.

Он также добавил, что настроен позитивно к следующим консультациям, которые пройдут в конце ноября. «Между компанией „Газпром“ и оператором газотранспортной системы Украины должны быть проведены переговоры по нахождению наиболее приемлемого варианта технического соглашения по организации взаимодействия ГТС России и Украины», — сказал глава Минэнерго.

В случае, если не удастся договориться о новом договоре с Украиной, то будет продлен старый договор.