Мир 27 января 2024, 16:18 Новак подтвердил готовность России экспортировать газ в Европу Новак указал на готовность России к обсуждению поставок газа в страны Европы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не отказывается от поставок газа в Европу и поддерживает идею обсуждения условий экспорта топлива. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак на форуме-выставке «Россия», сообщили «Известия».

Он напомнил, что в 2024 году заканчивается контракт на транзит газа через территорию Украины. По словам Новака, Россия сможет в случае договоренности со странами Европы продолжить экспорт голубого топлива и через другие маршруты.

Реклама

«Думаю, мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, по которому заканчивается контракт в 2024 году», — отметил зампред правительства.

Он также добавил, что страны Евросоюза не выражали желания проводить с Россией переговоры по поставкам газа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о договоренностях с Украиной по продолжению транзита российского газа через ее территорию. В украинском кабмине эту информацию опровергли. Руководство Украины не собирается договариваться с российской стороной о продлении контракта на транзит голубого топлива.