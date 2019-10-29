Одной готовности недостаточно. Новак поддержал пакетное решение газового спора с Украиной
«Официальной позиции сейчас наших украинских партнеров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно», — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».
Депутат Рады предрек поражение Украины в «газовой войне» с РоссиейПодробнее
Такими словами он прокомментировал итоги газовых консультаций Россия — Украина — Еврокомиссия.
Очередная встреча представителей трех сторон состоялась 28 октября в Брюсселе.
Участники переговоров из Киева обозначили, что Украина готова к тому, чтобы возобновить транзит и поставки своего газа через свою территорию в 2020 году. Ранее позиция Украины была более категоричной.
Тем не менее, ни до чего конкретного стороны не договорились.
Срок действия российско-украинского договора на поставку газа истекает в конце 2019 года.