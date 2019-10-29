Одной готовности недостаточно. Новак поддержал пакетное решение газового спора с Украиной

Украинская сторона выразила свою готовность к возобновлению поставок российского газа во время очередного раунда трехсторонних переговоров. Однако глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что пока однозначной позиции Киев не представил. Спор по газу нужно решать пакетно.

«Официальной позиции сейчас наших украинских партнеров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно», — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

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Такими словами он прокомментировал итоги газовых консультаций Россия — Украина — Еврокомиссия.

Очередная встреча представителей трех сторон состоялась 28 октября в Брюсселе.

Участники переговоров из Киева обозначили, что Украина готова к тому, чтобы возобновить транзит и поставки своего газа через свою территорию в 2020 году. Ранее позиция Украины была более категоричной.

Тем не менее, ни до чего конкретного стороны не договорились.

Срок действия российско-украинского договора на поставку газа истекает в конце 2019 года.