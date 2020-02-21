Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», — цитирует РИА «Новости» министра энергетики Александра Новака.

По его словам, благодаря такому предложению получится частично компенсировать эффект от уменьшения пошлины. Министр отметил, что российская сторона уже сообщила партнерам из Белоруссии о вариантах изменения формулы ценообразования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти. Глава Кремля предложил коллеге компенсацию на сумму около 300 миллионов долларов, которые Минск потеряет из-за снижения пошлины.

Позже переговоры лидеров двух стран о сотрудничестве в сфере энергетики подтвердили в Кремле. При этом отметили, что никто не говорил о каких-либо компенсациях из российского бюджета.