Новак отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal

По его словам, юристы «Газпрома» и подконтрольного ему ведомства в данный момент внимательно изучают решение суда. Документ ограничивает возможность компании использовать газопровод Opal.

Как только решение суда будет проанализировано, российская сторона прокомментирует ситуацию.

«Думаю, что мы дадим более подробную информацию после того, как мы получим юридическое заключение», — подчеркнул Новак.

Министр также добавил, что решение «Газпрома» и Минэнерго окажет влияние на трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по газу, так как оно затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением, потоками и поставками газа для европейских стран.

Переговоры пройдут 19 сентября.