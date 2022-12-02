Мир 02 декабря 2022, 19:23 Новак назвал театром абсурда заявку Польши на поставку российской нефти в 2023 году Вице-премьер Новак: планы Польши по закупке 3 миллионов тонн российской нефти абсурдны Pxhere

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Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал действия польских властей на нефтегазовом рынке. Он назвал происходящее театром абсурда, сообщил ТАСС.

В Польше крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen передала заявку в «Транснефть» на поставку трех миллионов тонн нефти из России по трубопроводу «Дружба» в грядущем году.

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«Театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал Новак.

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Он не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польшей по поставкам нефти. Новак пояснил, что сам узнал об этом от журналистов.

Страны Запада активно обсуждают вопрос установления предельной цены на российскую нефть. Соединенные Штаты надеются ограничить доходы России от продажи нефти и выставить потолок цен в размере 60 долларов за баррель. Замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что позже жато сумму можно будет изменить.

Эксперт по энергетике Александр Фролов в беседе с «360» пояснил, что потолок цен на нефть поставит Россию в зависимость от Запада, а ОПЕК+ грозит развал в случае принятия российской стороной условий Евросоюза.