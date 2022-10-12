Новак назвал причиной утчечки на нефтепроводе «Дружба» техническую неисправность | 360°

Мир 12 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Новак назвал причиной утчечки на нефтепроводе «Дружба» техническую неисправность Вице-премьер Новак: на нефтепроводе «Дружба» устранили технологическую неисправность РИА Новости

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Утечка нефти на польском участке трубопровода «Дружба» произошла из-за технической неисправности. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ее уже устранили.

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена», — цитируют Новака РИА «Новости».

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Польский оператор Pern сегодня сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба». ЧП произошло на магистрали, по которой топливо поступает в Германию.

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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что Польша сообщила компании об утечке на нефтепроводе. Сроки устранения будут устранены после осмотра, который еще не производился.

Нефтепровод «Дружба» считается самым протяженным в мире, его длина составляет около четырех тысяч километров. Труба идет из Самарской области через Брянск, а потом она разделяется на два участка. Один из них идет по территории Белоруссии, Германии и Польши.

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