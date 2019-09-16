Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco

Дефицит, который может появиться на рынке нефти из-за последних событий в Саудовской Аравии, можно будет покрыть с помощью мировых коммерческих нефтяных запасов. Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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По его словам, пока неясно, нужно ли России будет наращивать объемы добычи. Это будет зависеть от оценки саудовцами последствий атаки беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Saudi Aramco. Слова главы Минэнерго передало РИА «Новости».

«Но в настоящее время в мире достаточно коммерческих запасов, для того чтобы в среднесрочной перспективе недостаток нефти, который мы видим, он был покрыт поставками из коммерческих запасов», — отметил Новак.

Один из трех крупнейших производителей и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия после субботней атаки заявила, что более чем вдвое сократило свое производство — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Ответственность за произошедшее на себя взяли повстанцы-хуситы из Йемена, с которыми арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией воюет. Однако США обвинила в случившемся Тегеран. МИД Ирана все обвинения в свой адрес отрицает.