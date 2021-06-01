Новак: госкомпании Украины закупают российскую продукцию

Государственным компаниям Украины и бизнесменам, приближенным к власти, интересна продающаяся в стране российская продукция. Ее приобретение не означает предательства национальных интересов.

Такую позицию озвучил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого привело РИА «Новости». Экономические отношения между Россией и Украиной сохраняются.

«Основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например, „Центрэнерго“ в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, „Энергоатом“ украинский», — пояснил Новак.

Он добавил, что среди покупателей также есть крупные украинские предприятия и предприниматели, приближенные к действующей власти.

«Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее», — обратил внимание вице-премьер.

По мнению Новака, отношения между бизнес-партнерами, как и торгово-экономические, а также хозяйственные связи не стоит использовать «в угоду каких-то политических интересов».