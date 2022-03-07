Новая Зеландия запретила въезд в страну Путину, Мишустину, Лаврову и Шойгу

Новая Зеландия решила ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на новозеландский МИД.

Речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в санкционном списке около 100 россиян.

Ранее санкции против Путина, Лаврова и Шойгу ввели в США. Предполагались блокирование активов этих политиков в США и запрет на сделки с ними для юридических и физических лиц.

Новый виток антироссийских санкций стал ответом на начало спецоперации России на Украине, цели которой — демилитаризация и денацификация страны. Лидеры общественного мнения выступили с поддержкой проведения спецоперации и политики Путина.

Санкции против России сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло, заявил Владимир Путин 5 марта. По его поручению правительство РФ составит список стран, которые ввели санкции против России, ее компаний, организаций и физических лиц.

Как заявили в Международном валютном фонде, события на Украине и связанные с ними антироссийские санкции оказывают значительное влияние на состояние мировой экономики и финансовых рынков. Экономические последствия «уже очень серьезны».