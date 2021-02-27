Новая Зеландия закроет город из-за одного случая COVID-19

Режим самоизоляции введен в крупнейшем городе Новой Зеландии — Окленде — после выявления нового случая заражения коронавирусом неизвестного происхождения. Об этом распорядилась премьер-министр Джасинда Ардерн, сообщила газета The Guardian.

Карантин начнется в воскресенье, 27 февраля, и продлится семь дней как минимум.

Выходить из дома разрешается только на работу или по неотложным делам, например за продуктами. Въезд и выезд из города ограничат, школы и магазины с товарами непервостепенной важности закроются.

Новый случай заражения коронавирусом подтвердили 26 февраля. Он не связан с другими заражениями, выявленными неделями ранее. Ардерн заявила, что имеется «повод для беспокойства», потому что заболевший неделю не соблюдал режим изоляции. В частности, этот человек сходил на прием к врачу и позанимался в спортзале.

Премьер также напомнила, что власти вправе принимать меры против нарушителей правил.

Окленд уже закрывали в феврале. Тогда это было связано с выявлением «британского» штамма коронавируса среди членов одной семьи.

С начала пандемии в Новой Зеландии зарегистрировано более 2,3 тысячи заболевших, умерли около 25 человек.