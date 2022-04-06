Новая Зеландия заявила о разработке пакета антироссийских санкций

Власти Новой Зеландии намерены подготовить новые санкции против России. Ограничения коснутся товарообмена между странами. Об этом сообщили новозеландские министры — глава МИД Наная Махута и глава Минторга Дэмиен О’Коннор. Их заявление опубликовали на сайте правительства страны.

Новые меры станут «самым значительным экономическим ответом» Новой Зеландии в ответ на спецоперацию РФ. Обновленный пакет санкций начнет действовать с 25 апреля. До этого времени новозеландские власти подготовят необходимые законопроекты.

«Правительство объявило, что введет пошлины в размере 35% на весь импорт из России и распространит существующие экспортные запреты на продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности», — сказали министры.

Также России запретили привозить из Новой Зеландии двигатели и оборудование для информационно-коммуникационных технологий. Ожидается, что это приведет к росту пошлины на импорт из РФ.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ряд западных стран выразил несогласие с целями и причинами кампании. В связи с этим они вводят экономические и персональные санкции против РФ.