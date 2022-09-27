Новая Зеландия отказала Украине в поставках оружия из-за высоких запросов | 360°

Мир 27 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Новая Зеландия отказала Украине в поставках оружия из-за высоких запросов Глава Минобороны Новой Зеландии объяснил отказ поставок оружия Украине высоким запросом Официальный сайт

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Новая Зеландия не может удовлетворить запросы Украины по поставкам оружия, так как запасы страны ограничены. Как сообщило издание The Canberra Times, с таким заявлением выступил министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре.

Он пояснил, что страна изначально ставила условие, что готова предоставлять свое оружие, если запасы смогут удовлетворить потребности Украины.

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«Во время последних обращений к странам-донорам они (власти Украины — прим. ред.) просили [ПЗРК] HIMARS, системы ПВО для сухопутных войск, а также системы ПВО класса „земля — море“», — заявил Хенаре.

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Министр добавил, что этот запрос Украины страна удовлетворить не сможет в связи с нехваткой подобного вооружения.

По данным издания, Новая Зеландия с начала специальной военной операции отправила на Украину 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 маскировочный жилет, а также самолет NZDF C-130 Hercules для выполнения логистических и учебных задач.

При этом руководство выделило Украине около 18 миллионов долларов США на закупку оружия и гуманитарную помощь.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подчеркнула, что если бы страна самостоятельно закупала оружие для Украины, на это бы ушли годы, поэтому в партнерстве с другими странами государство выделило средства для военной и гуманитарной помощи Украине и продолжит это делать дальше.

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