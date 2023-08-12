Мир 12 августа 2023, 23:29 Новая волна протестов против судебной реформы прошла в Израиле Массовые протесты против судебной реформы прошли в Израиле РИА «Новости»

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Противники судебной реформы в Израиле устроили новую волну массовых демонстраций по всей стране. Самая масштабная акция протеста состоялась в Тель-Авиве. Она собрала более 100 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС.

Помимо Тель-Авива, митинги прошли в Хайфе, Кфар-Саве и Герцлии. По подсчетам организаторов, всего прошло порядка 150 демонстраций.

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Собравшиеся требовали отозвать реформу, выкрикивали лозунги против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и всего правительства и просили взять под защиту израильскую демократию.

Манифестанты выходят на акции протеста с января. Организаторы ранее заявляли, что не прекратят демонстрации, пока реформу не отменят. Министры в свою очередь отмечают, что реформа полезна и должна сделать политическую систему страны демократичнее.

В июле президент США Джо Байден в одном из интервью обратился к Нетаньяху с просьбой не форсировать судебную реформу, а работать над консолидацией общества. По его мнению, реформа в нынешнем виде ведет к разобщенности израильского общества.