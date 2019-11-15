Новая волна наводнения придет в Венецию

Очередной пик наводнения ожидается в Венеции днем 15 ноября. Уровень воды поднимется до отметки 160 сантиметров. Утром в пятницу он составлял 125 сантиметров.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный центр мониторинга приливов, новый удар стихии может привести к затоплению 77% территории города. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и туристов прекратить перемещение по городу.

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12 ноября в Венеции началось крупнейшее с 1966 года наводнение. Уровень воды в городе в один из моментов достиг 187 сантиметров — 80% территории одного из самых красивых городов мира затопило. Наводнение нанесло ущерб в размере нескольких миллионов долларов.

Совет министров Италии 14 ноября собрался на специальное заседание. Они решили выделить из бюджета страны 20 миллионов евро на ликвидацию последствий прихода «большой воды». Венеция уходит под воду два раза в год — во время сезонных приливов. Ситуация может обостриться из-за проливных дождей.