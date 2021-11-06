Новая волна массовых протестов началась в Польше из-за запрета абортов

В Польше в октябре прошлого года приняли решение Конституционного суда, которое вызвало настоящий взрыв протестов в обществе. В стране запретили аборты по причинам, которые не угрожают жизни и здоровью матери из-за патологии плода. 6 ноября акции возобновились.

Причиной для новой волны протестов стала история молодой женщины, которой, по мнению ее родных, врачи вовремя не сделали аборт. Ее госпитализировали на 22-й неделе беременности, когда у нее отошли воды.

У плода были пороки развития. Женщина умерла от септического шока — предположительно, он возник именно из-за патологии плода. Семья и ее адвокат уверены, что врачи слишком долго тянули с абортом и потеряли свою пациентку.

Как сообщил ТАСС, массовая демонстрация началась в Варшаве у здания Конституционного суда. Акция проходит под лозунгом «Ни одной больше». Участники прошли по центральным улицам к зданию Минздрава. Протесты охватили не только польскую столицу, но и многие города страны.

Акцию протестующих поддержали многие политики, в том числе бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной «Гражданской коалиции» Дональд Туск.