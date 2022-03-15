Новая версия Land Rover Defender появится в августе

Land Rover планирует представить удлиненную версию внедорожника Defender, которая получила приставку 130, в августе 2022 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Carscoops.

Длина нового автомобиля будет на 340 миллиметров больше, чем у стандартной версии Defender 110. Модель получит удлиненный задний свес и полноценный третий ряд сидений.

Внедорожник можно будет приобрести с двухлитровым турбомотором с отдачей 300 лошадиных сил, а также с 395-сильным гибридным агрегатом объемом три литра. Самым мощным в линейке станет пятилитровый мотор мощностью 618 лошадиных сил.