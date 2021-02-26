Новая улица имени Степана Бандеры появится на Украине

Городской совет Черкасс без предварительных обсуждений единогласно принял решение переименовать несколько улиц и переулков города. Можайскую улицу назовут именем Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов* (ОУН).

Как сообщила «Страна.ua», горсовет назовет улицы города именами запорожского гетмана Ивана Мазепы, поэта-диссидента Василия Стуса и идеолога неканонической Украинской автокефальной православной церкви митрополита Липковского.

За переименования высказались 26 депутатов, против не проголосовал никто.

Члены топонимической комиссии заявили, что улица будут возращены исторические названия, хотя ни одна из них так раньше не называлась.

В начале февраля Окружной административный суд Киева отменил признанное незаконным решение местного городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры.

* — запрещена в России.