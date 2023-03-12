Мир 12 марта 2023, 20:55 Новая угроза для киевского режима придет из Европы Экс-советник Кучмы Соскин: выступления против поддержки Украины в ЕС несут угрозу РИА «Новости»

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Жители европейских городов все чаще выходят на протесты против дальнейшей поддержки Украины. По мнению политолога, бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, это может привести киевских власти к катастрофе. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

В пример он привел Чехию.

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«Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева», — сказал Соскин.

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Также он напомнил о происшествии с болгарским политиком, который сорвал флаг Украины в мэрии.

Политолог отметил, что эта тенденция очень быстро набирает обороты по всех европейских странах, что может поставить режим Зеленского в тяжелейшее положение.

Накануне, 11 марта, стало известно, что в центре Праги сотни участников антиправительственного митинга «Чехия против нищеты» пытались сорвать украинский флаг со здания Национального музея. Они выкрикивали лозунги, что там должен быть чешский флаг.

В тот же день в испанском городе Бильбао прошла акция в поддержку России. Демонстранты также выступили против НАТО и дальнейшей помощи Украине на фоне ухудшения экономической ситуации. В конце марша испанцы повесили на здании мэрии три флага — России, ЛНР и ДНР.