«Время не обязательно исправляет и лечит церковные расколы; скорее это углубляет и увековечивает их», — заявил он. Анастасий предложил созвать Всеправославный собор в связи с событиями, которые произошли в украинской церкви за минувший год.

Предстоятель обратил внимание, что происходящее смешало церковное и политическое.

«Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод», — отметил в послании предстоятель Албанской Церкви.

Так же он высказал мнение, что предоставление украинской церкви автокефалии вместо того, чтобы принести единство и мир — наоборот усугубило ситуацию. Тем более, что Филарет, патриарх новой украинской церкви, впоследствии и вовсе отказался от «томоса». Это посеяло разногласия не только среди украинского духовенства, но и негативно отразилось на православной церкви во всем мире.

Чтобы не усугублять ситуацию и избежать дальнейшего раскола, Анастасий призвал решить проблему, пока еще не поздно.

Новая украинская церковь получила «томос» от константинопольского патриарха, что «узаконивает» её статус. Создание ПЦУ привело к религиозному расколу на Украине, а после и к расколу внутри самой церкви, что ещё сильнее усугубило ситуацию.