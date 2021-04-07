Новая трещина с лавой образовалась в районе извержения вулкана в Исландии

В Исландии образовалась новая трещина с вытекающей лавой. Это произошло в районе извержения вулкана на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Вулкан Фаградальсфьядль проснулся 19 марта после 800 лет спячки. Извержение происходит всего в 50 километрах от города Рейкьявик — столицы Исландии. В 32 километрах от вулкана расположен главный национальный аэропорт «Кефлавик».

Новая трещина образовалась в понедельник.

«Третий канал извержения открылся в полночь и расположен между имеющимися трещинами», — сообщило национальное метеорологическое управление.

Длина трещины составляет около 150 метров, глубина — около метра. Появление разрыва очевидцы засняли на видео.

Из-за образования трещины туристам и местным жителям запретили посещать место извержения.