Новая теория заговора: Саакашвили заподозрил россиян в намеренном распространении ковида в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что коронавирус в Грузии был искусственно распространен российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году. Видеоролик с обвинениями он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Коронавирус тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус», — заявил Саакашвили.

Политик заявил, что власти Грузии до сих пор пускают в страну инфицированных людей с поддельными справками. Он также подверг критике правящую партию «Грузинская мечта» и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля.

Несколько дней назад экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия может прорабатывать два сценария для нападения на Украину. По его словам, Россия перебросила в Крым все десантные войска, кроме дальневосточных. В связи с этим он предположил, что это не просто военный маневр. Второй сценарий, по мнению политика, выглядит так — Россия может дождаться завершения учений НАТО в сентябре и высадить войска для наступления на юг Украины.