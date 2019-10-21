Новая техника России при наблюдательных полетах возмутила США

Эти технологии опережают американские на пять-шесть лет. На этом фоне Штаты стали обвинять Россию в нарушении Договора. Начальник управления российского Минобороны по контролю за выполнением договора Сергей Рыжков заявил, что это делается с целью помешать российским наблюдательным полетам над своей территорией.

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По его словам, при этом «совет национальной безопасности и разведсообщество США начали всерьез задумываться о том, как не допустить российские цифровые полеты над своей территорией и развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере».

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сообщил, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу из=за того, что Россия якобы «недобросовестно» выполняет обязанности договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 членами ОБСЕ для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.