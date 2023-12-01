Мир 01 декабря 2023, 03:57 «Новая тактика». Зеленский перестал просить деньги у ЕС Flickr

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В заявлении президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с европейскими лидерами нет ни слова о финансовой помощи. Странность в поведении украинского главы заметили пользователи соцсети X.

Читатели отметили, что Зеленский перестал клянчить деньги и начал выражать благодарность «за символическое рукопожатие». Некоторые посчитали это новой тактикой украинского президента.

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«Новая тактика? Вы попросили кредит и обещали его закрыть. Нет кредита? Капут? Мои соболезнования», — высказался один из читателей.

«О Господи… Международный уличный бродяга-попрошайка ищет еще денег», — прокомментировал другой пользователь.

Он также обвинил Зеленского, что тот слишком долго лгал своим гражданам. Третий не поверил в искренность украинского лидера и заявил, что президент «светит актерской мордой, вероятно, снова хочет денег».

Верховная рада отменила выборы президента на Украине, тем самым окончательно «сбросив маски». Зеленский боится появления конкурентов и что придется делиться «баблом», считает зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.