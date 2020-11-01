Новая стрельба случилась во Франции

Конкурирующие группировки устроили перестрелку во французском Монпелье. В результате один человек получил ранение и сейчас находится под наблюдением медиков.

Огонь открыли около 13:45 (15:45 по Москве) 1 ноября на одной из улиц в Монпелье, сообщила радиостанция France Bleu. Один из очевидцев заснял все на видео и опубликовал в соцсети. На кадрах сначала виден многоэтажный дом и слышны звуки выстрелов, а затем становятся видны трое мужчин в черном. Они стоят возле стены и стреляют из пистолетов. После этого мужчины направляются в сторону, куда целились, и перестрелка продолжается.

По информации полиции, в городе перестреливались две конкурирующие банды. Одного пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи. В больницу его везли под наблюдением полиции. Правоохранители уже оцепили место происшествия. Расследование всех обстоятельств поручили судебной полиции.

«Только значительное усиление полицейских сможет остановить этот невероятный рост насилия и правонарушений в нашем департаменте. Монпелье находится на пути к превращению в один из самых криминогенных городов Франции», — заявили в полиции.

За последний месяц во Франции произошло несколько нападений, которые власти страны назвали терактами. Накануне неизвестный выстрелил в священнослужителя, когда тот выходил из церкви в Лионе. Пострадавшего отвезли в больницу, а прокуратура завела уголовное дело.