Мир 11 декабря 2023, 00:07 Новая серия взрывов прогремела в Одесской области Украины Unsplash

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Снова прогремели взрывы в Одесской области Украины. В регионе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели»в своем Telegram-канале.

В регионе объявили воздушную тревогу, система ПВО работает по беспилотникам. Более подробная информация отсутствует. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

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Воздушная тревога в настоящее время также объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Винницкой областях, уточнило издание.

Этим утром взрывы раздались в центральных районах подконтрольного Украине Херсона.

Днем ранее, по словам назначенного украинскими властями главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, сообщил, что в городе получило повреждения здание объекта критической инфраструктуры. Больше никаких подробностей он не привел.