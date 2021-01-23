Европейский парламент (ЕП) принял новую антироссийскую резолюцию. Документ никак не повлияет на связи Венгрии и России, заверил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — заявил глава венгерского МИД в интервью РБК.

Он подчеркнул, что западноевропейские страны вряд ли захотят отказываться от выгодных проектов с Россией. По словам Сийярто, заявления ЕС о внутренних российских проблемах чаще всего являются лицемерием и двойными стандартами.

«Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — сказал министр.

Глава МИД добавил, что приезжал в Москву, чтобы договориться о закупках вакцины для Венгрии. Кроме того, Сийярто обсуждал вопрос продления контракта на закупку российского газа. Он подчеркнул, что есть «крайне важные вопросы, требующие обсуждения на двустороннем уровне, и внутренние дела России — не часть этой повестки».