«Новая реальность»: Пушков негативно оценил стратегический курс Германии

Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — написал он.

Он также добавил, что поддержание минимального диалога между Берлином и Москвой, как и продолжение закупок энергоносителей в РФ, не вступают в противоречие со «стратегическим разрывом». По мнению Пушкова, «такова новая нормальность», из которой и следует исходить.

Ранее министр экономики ФРГ Робет Хабек сообщил, что Германия в значительной степени окажется независима от российского газа к лету 2024 года. При этом зависимость от угля и нефти страна снизит уже к лету 2022 года.

В то же время, немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что в 2022 году Германия заплатит за российские газ и нефть рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро. На нефть из России Германия потратит 14,3 миллиарда вместо 11,4 миллиарда евро. Счет за газ может увеличиться вдвое — до 17,6 миллиарда. Еще порядка двух миллиардов придется заплатить за уголь, подсчитали аналитики.