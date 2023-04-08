Мир 08 апреля 2023, 02:32 Новая порция секретных документов США об Украине и Китае утекла в Сеть — СМИ NYT: в Сети появилась новая порция секретных документов США по Украине и Китаю Unsplash

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Новая часть секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку попала в Сеть, заявила газета The New York Times. Документы появились в Twitter и в других социальных сетях.

«Новая порция секретных документов появилась на сайтах социальных сетей. Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае», — сообщает издание.

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В Сеть могли попасть более 100 документов, ущерб от утечки может быть значительным, считают аналитики. В Пентагоне заявили, что изучают информацию об утечке секретных документов.

Ранее газета написала об утечке данных о состояние украинской армии и планах по усилению ВСУ с помощью США и НАТО. По данным газеты, документ якобы распространялся в российских Telegram-каналах. Минобороны США проводит проверку по факту утечки секретных документов.