Новая политика WhatsApp вызвала беспокойство в Европарламенте

WhatsApp решил изменить условия пользовательского соглашения. Такое решение обеспокоило депутата Европейского парламента от Германии Энгина Эроглу. Он направил запрос в Европейскую комиссию.

«Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook», — процитировал депутата RT.

Эроглу отметил, что компания купила мессенджер в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Тогда Facebook обещал хранить по отдельности все данные двух приложений. Еврокомиссия признала сделку компаний законной.

Депутат поинтересовался у членов Еврокомиссии, как ЕС реагирует на вопрос сохранности личных данных пользователей WhatsApp. Также он спросил, изучает ли ЕС внесенные изменения в условия пользовательского соглашения. Кроме того, в своем запросе Эроглу решил узнать, не видит ли Еврокомиссия возможности пересмотреть решение о законности слияния двух компаний. По его словам, обещание хранить информацию отдельно было «значимым фактором при утверждении сделки».

Ранее в пользовательское соглашение WhatsApp включили пункт о передаче Facebook личных данных пользователей мессенджера.