Новая пародия Галкина оскорбила украинцев

Галкин постарался максимально похоже изобразить манеру речи президента Украины, но содержание его шуток вывело некоторых подписчиков из равновесия. Ему посоветовали заканчивать с этим бредом, так как Зеленский на самом деле совсем не такой. Кто-то поинтересовался, в каком месте ему смеяться, а некоторые предложили спародировать российского президента Владимира Путина и не трогать украинского лидера.

Артиста обвинили в творческом упадке, рекомендовали закрыть рот и обозвали чучелом.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил пять вопросов, на которые украинцам предстоит ответить 25 октября на местных выборах. Украинскому народу предложат высказаться по темам пожизненного заключения за коррупцию, создания в Донбассе свободной экономической зоны, легализацию медицинского каннабиса для тяжелобольных и другим проблемным вопросам.