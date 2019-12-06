Новая номинация появится в Пулитцеровской премии

«Возрождение аудиожурналистики в последние годы привело к появлению невероятного количества историй в стиле „нон-фикшн“. Чтобы отметить лучшее из этих работ, комиссия запускает экспериментальную категорию», — говорится в тексте.

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Награду получат представители СМИ за «выдающийся пример аудиожурналистики». Сотрудники изданий должны служить общественным интересам и представлять «разоблачительные и разъясняющие репортажи», отметил сайт «Аргументы и факты».

Отправлять материалы на конкурс смогут производители радиопрограмм и подкастов. Жюри принимает работы различных жанров: от журналистских расследований до освещения в новостях основных проблем или событий. Все материалы должны быть опубликованы в текущем году.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в американской журналистике и литературе, музыке и театре. Ее учредили 17 августа 1903 года. Размер премии — 15 тысяч долларов.