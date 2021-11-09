«Новая низость»: The Telegraph обвинила Путина в миграционном кризисе

Президент России Владимир Путин не стал препятствовать белорусскому коллеге Александру Лукашенко, создавшему миграционный кризис. Об этом заявило британское издание The Telegraph.

Как отметили авторы статьи, российский президент прибегает к так называемым гибридный войнам, чтобы противостоять странам Запада. Путин знает, на какие ниточки необходимо дергать для дестабилизации ситуации в Европе.

«Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — написали журналисты.

Ранее Путин провел с Лукашенко телефонные переговоры о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Сейчас в приграничной зоне находятся несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Иностранцы хотели попасть в страны ЕС, но застряли на границе. Мигрантов не пропускают ни в одну из двух стран.