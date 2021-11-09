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    09 ноября 2021, 23:37

    «Новая низость»: The Telegraph обвинила Путина в миграционном кризисе

    The Telegraph обвинила Путина в миграционном кризисе

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин не стал препятствовать белорусскому коллеге Александру Лукашенко, создавшему миграционный кризис. Об этом заявило британское издание The Telegraph.

    Как отметили авторы статьи, российский президент прибегает к так называемым гибридный войнам, чтобы противостоять странам Запада. Путин знает, на какие ниточки необходимо дергать для дестабилизации ситуации в Европе.

    «Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — написали журналисты.

    Ранее Путин провел с Лукашенко телефонные переговоры о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Сейчас в приграничной зоне находятся несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Иностранцы хотели попасть в страны ЕС, но застряли на границе. Мигрантов не пропускают ни в одну из двух стран.