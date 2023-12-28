28 декабря 2023, 00:25
Новая мобилизация на Украине станет серьезным вызовом для экономики страны
Минфин Украины признал, что не знает способов профинансировать новую мобилизацию
Возможная мобилизация полумиллиона человек станет серьезным вызовом для экономики Украины. Таким мнением поделился министр финансов страны Сергей Марченко в эфире YouTube-канала украинской версии Forbes.
Глава ведомства заявил, что внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен.
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«Теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек — это очень серьезный вызов», — отметил политик.
Минфин Украины ждет предложений от Генштаба ВСУ, пока продолжается дискуссия о мобилизации и сроках ее проведения. Марченко допустил, что властям придется искать источник дополнительных доходов, но говорить о цифрах пока рано.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране мобилизуют 500 тысяч человек ради получения денег от Запада. Главная задача местных властей, сделать все, чтобы под мобилизацию попали все подходящие по возрасту.
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