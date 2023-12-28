Мир 28 декабря 2023, 00:25 Новая мобилизация на Украине станет серьезным вызовом для экономики страны Минфин Украины признал, что не знает способов профинансировать новую мобилизацию РИА «Новости»

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Возможная мобилизация полумиллиона человек станет серьезным вызовом для экономики Украины. Таким мнением поделился министр финансов страны Сергей Марченко в эфире YouTube-канала украинской версии Forbes.

Глава ведомства заявил, что внутренний потенциал финансирования военных потребностей истощен.

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«Теоретически даже мобилизовать 500 тысяч человек — это очень серьезный вызов», — отметил политик.

Минфин Украины ждет предложений от Генштаба ВСУ, пока продолжается дискуссия о мобилизации и сроках ее проведения. Марченко допустил, что властям придется искать источник дополнительных доходов, но говорить о цифрах пока рано.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране мобилизуют 500 тысяч человек ради получения денег от Запада. Главная задача местных властей, сделать все, чтобы под мобилизацию попали все подходящие по возрасту.