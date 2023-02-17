Мир 17 февраля 2023, 14:24 Новая концепция внешней политики находится в финальной стадии подготовки — Захарова Представитель МИД Захарова: новую концепцию внешней политики опубликуют совсем скоро РИА «Новости»

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Завершается подготовка обновленной концепции внешней политики России, она перешла в заключительную стадию. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Она находится в заключительной стадии подготовки. Думаю, что скоро все будут иметь возможность с ней ознакомиться», — сказала дипломат.

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В середине февраля МИД раскрыл детали новой концепции внешней политики России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, документ обозначит конец монополии Запада.

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Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что границы влияния монополии западных стран будут теперь определяться не в эгоистических интересах отдельных государств, а на справедливо универсальной основе баланса интересов всего международного сообщества.

Ранее НАТО сообщил, что утвердит новую концепцию военного планирования.