Новая горячая точка появилась на севере Афганистана

Провинции на севере Афганистана стремительно становятся новой горячей точкой, боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»* почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, сейчас в Афганистане также укрепляют свои позиции террористы из других запрещенных группировок. Сюда же прибывают экстремисты из зон боевых действий на севере Африки и Ближнего Востока, сообщило РИА «Новости».

«В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство», — добавил Руденко.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия разделяет опасения других стран касательно обстановки в этом регионе. По мнению высокопоставленного дипломата, во многом такая обстановка в Афганистане связана с поспешным выводом из республики военных США.

В Афганистане долгие годы происходит противостояние сил легитимного правительства и талибов. Боевики все больше теснят военных в приграничных зонах, заставляя отходить на территорию Таджикистана, а также наступая на крупные города республики.

*«Талибан» — организация, запрещенная на территории РФ.