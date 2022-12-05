Мир 05 декабря 2022, 09:34 Новая глобальная сделка остановит «холодную войну 2.0» — офис Эрдогана Представитель президента Турции Калын: конфликт на Украине привел к новой холодной войне РИА «Новости»

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Из-за конфликта на Украине началась новая холодная война между Россией и Западом, которая перерастет в затяжную гибридную. Остановить ее сможет только глобальная сделка, сказал в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Так будет продолжаться до тех пор, пока более широкая геополитическая картина не объединит ключевые стороны», — сказал он.

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Ибрагим Калын считает, что именно конфликт на Украине запустил «холодную войну 2.0». Она продолжится и после него, но по-другому — методами симметричной или гибридной войны. Представитель президента Турции считает, что остановить этот процесс поможет новая глобальная сделка, а именно согласование современной архитектуры безопасности в мире. Он призвал Запад не сжигать мосты в отношениях с Россией, потому что еще предстоит налаживать диалог.

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Однако министр иностранных дел Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, что восстановить прежние отношения России и Запада не удастся. Он считает, что страны НАТО вернулись к методам холодной войны, чтобы оградить Евросоюз от России, и их следующей жертвой станет ОБСЕ.